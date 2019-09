Il Messaggero fa il punto sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic, verso il rinnovo di contratto con la Lazio. Nel nuovo accordo che il centrocampista dovrebbe sottoscrivere ci sarebbero dei bonus aggiuntivi legati ai gol e agli assist che realizzerà. Il prolungamento, con adeguamento, è un modo per blindarlo in vista del futuro e per premiarlo alla luce del comportamento esemplare avuto durante l’estate.