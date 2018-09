La sua condizione, e le sue prestazioni, non sono ancora ottimali. Milinkovic Savic è stato al centro di infinite chiacchiere di mercato estive, offerte, illazioni. Ora palla al campo, dove il serbo sta cercando la forma migliore, dopo i Mondiali disputati in Russia. La Lazio sta provando a blindarlo.



RINNOVO MILINKOVIC - Lotito vuole blindare Milinkovic, prolungandogli il contratto di un anno (fino al 2023), con aumento dell’ingaggio sino a toccare quota 3 milioni, il doppio rispetto all'attuale contratto. Come riporta il Corriere dello Sport, lo scorso 24 agosto la società aveva trovato un accordo di massima col procuratore del ragazzo, Mateja Kezman. La Lazio si fida della sua parola. La firma sul contratto dovrebbe arrivare prima del derby contro la Roma.