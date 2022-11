Il programma della 14esima giornata di Serie A si chiuderà giovedì sera con il posticipo dell’Olimpico tra Lazio e Monza. I biancocelesti, reduci dall’importante successo nel derby, cercano un successo per agguantare il secondo posto in classifica contro un avversario trasformato dalla cura Palladino. Non dovrebbero esserci troppi problemi per la Lazio, secondo i betting analyst di 888sport.it, che vedono il successo casalingo dei biancocelesti a 1,62 contro il 5,40 del colpo esterno brianzolo. Nel mezzo il pari fissato a 4,20. Attacchi protagonisti secondo i bookie, con l’Over 2.5, a 1,68, in vantaggio su un match con meno di tre reti offerto a 2,20. Nell’ultimo posticipo giocato dal Monza, in casa con il Bologna c’è stata l’assegnazione di un penalty. Un nuovo rigore fischiato nei 90’ di gioco vale 2,80 volte la posta, sale a 4,10 un cartellino rosso mentre si gioca a 9 volte la posta il rischio autogoal.