. Il blocco sarà inserito dall’operatore in automatico e dovrà essere il cliente (titolare del contratto) eventualmente a fare richiesta per la rimozione. Sarebbe quindi un sistema di Parental Control alla fonte, non gestibile dal singolo utente, ma solo dal titolare dell’utenza. I contenuti che dovrebbe bloccare, secondo le parole del Senatore Pillon sono 'contenuti violenti, pornografici o inadeguati per i minori'.. Intervistato da Repubblica (che per prima ha riportato la notizia), l’Avv. Fulvio Sarzana ha così commentato: "Una legge simile è stata bloccata dalla Corte Suprema negli Stati Uniti, un’altra è stata sospesa nel Regno Unito". Le implicazioni sulla libertà d’espressione e d’informazione sono infatti troppe. Chi decide cosa è giusto o sbagliato? Quale contenuto appropriato o violento?. Gli algoritmi di riconoscimento dei contenuti, provati dai giganti Google e Facebook, hanno più volte fallito e sono stati momentaneamente accantonati. Gli effetti di una censura indiscriminata sono dietro l’angolo e preoccupano oggi come ieri. Delegare inoltre ad una società privata e ai suoi algoritmi la libertà d’espressione è pericoloso per la democrazia stessa di uno Stato.Il rischio adesso è che l’emendamento non possa essere più rivisto. La legge va approvata prima del 29 giugno e non c’è tempo per una modifica del testo.