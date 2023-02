Tiene banco la questione pirateria nel nostro calcio. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha scritto una lettera aperta pubblicata oggi da La Repubblica per sensibilizzare sullo stop necessario ai siti pirata che trasmettono in modo illegale le gare del nostro campionato. Lo ha fatto rivolgendosi alle Telco.



"Apprezzo che gli ad delle sei Telco più importanti in Italia abbiano pubblicamente dichiarato di non voler trarre beneficio dalla piaga della pirateria. Questa attestazione vale moltissimo, considerando che in passato le Telco si opposero ai provvedimenti d'urgenza del Tribunale di Milano di bloccare gli indirizzi usati per la trasmissione illecita delle partite. (...) Vista la presa di posizione pubblica delle sei Telco, ora potremo finalmente averle al nostro fianco in questa battaglia esiziale. Oggi, infatti, l'auspicio è che il Governo tuteli la legalità imponendo nel primo decreto legge disponibile alla luce della gravità della situazione un blocco ai siti pirata entro 30 minuti dalla notifica fatta alle Telco, la cui collaborazione è ancora più essenziale. (...) Abbiamo bisogno di un'azione politica di supporto che possa aiutarci a delineare un quadro normativo stabile, anche agli occhi degli investitori. Diversamente dovremmo prendere atto di essere i soli a voler fermare davvero la piaga della pirateria in Italia".