e neppure a quella degli animali domestici e non. Come tale andrebbe scovato fisicamente e perseguito dalla Legge, senza se e senza ma, al pari di un delinquente o un mafioso o persino terrorista. E' ora di finirla una volta per tutte con l’andazzo corrente dove si permette a chicchessia di usare la Rete come un’arma di distruzione psicologica.