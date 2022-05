La notizia era nell'aria da tempo, ma ora anche lo stessoha voluto ufficializzarla conLo spagnolo ha voluto ricordare i momenti belli dei 9 anni vissuti in maglia Merengue con una frase carica d'amore e pochi rimpianti, anzi, contenente anche una frecciata ache il Rea lo ha rifiutato poco tempo fa."Quando ero a Malaga e sapevo che dovevo andare mi ero promesso ad un'altra squadra. Ma il Real Madrid ha bussato alla mia porta e al Real Madrid non si può e non si deve dire di no, anche se ci sono sempre delle eccezioni (con l'immagine della tartaruga riferito a Mbappé e uno smile sorridente). 9 anni dopo il mio tempo al club che mi ha permesso di realizzare tutti i sogni che avevo quando ero piccolo volge al termine. Oltre a realizzare sogni, vincere più titoli di quanto avessi immaginato, giocare con i più grandi, incontrare persone incredibili: MI SONO DIVERTITO DAVVERO.. Voglio anche ringraziare i tifosi che mi hanno accolto in modo incredibile sin dal primo giorno e che accompagnano questa squadra in ogni angolo del mondo! A proposito, ieri stavo dicendo a un amico che non capivo perché stavano facendo la festa di Cibeles se il numero 15 è in arrivo hahahaha Arrivederci e Hala Madrid"