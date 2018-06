Gentile Procuratore,sono un semplice tifoso interista e non certamente un esperto di normative legate al calciomercato, ma in questi giorni sono davvero andato in confusione. Come è possibile che un calciatore fantastico come Cancelo rischi di non rimanere all'Inter per andare - forse - a indossare la maglia della Juventus? Mi sembra veramente di essere preso in giro da chi fa il mercato per l'Inter, non mi sento rispettato non solo come tifoso, ma anche e soprattutto come abbonato dell'Inter. Ciò che vorrei sapere, nel caso in cui l'Inter non dovesse proprio avere la forza di riscattare il calciatore, se l'Inter stessa potrebbe impedire il passaggio di Cancelo alla Juventus? Non esistono dei patti di non concorrenza da far sottoscrivere ai calciatori alla fine del loro contratto? Mi spiego meglio: io sono interista e se Cancelo non dovesse rimanere con noi non vorrei vederlo indossare la maglia bianconera! E penso che neppure i dirigenti neroazzurri dovrebbero essere contenti di perdere un gioiellino come Cancelo soprattutto se andrà a rinforzare la compagine juventina! Non penso che un ingegnere della Ferrari, finito il contratto con quest'ultima, potrebbe andare a lavorare per la Mclaren! In definitiva chiedo: nel calcio un calciatore può liberamente passare alla concorrenza? Fabrizio '79per cui è solo quest'ultima a poter decidere a chi vendere il cartellino del calciatore in caso di mancato riscatto da parte dell'Inter. Aggiungo che,o comunque limitativi della libertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla fine del contratto,Per scrivere all'Avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it