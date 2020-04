è di quelle importanti, fragorose, ti sconvolge come un temporale in piena estate, quando sei senza riparo: parole spossanti, dure, a volte persino feroci, ma che. In pochi possono dire di aver vissuto in un'intera esistenza tuttoin pochi possono affermare di aver subitoi. La sua è una storia che, soprattutto in questo difficile periodo, merita di essere raccontata. E ascoltata. A bocca chiusa, per una volta., quando la sua parabola personale e quella delvennero sconvolte per sempre: in quell'anno, in seguito allo scoppio della guerra,mentre. Una catastrofe personale all'interno di una tragedia mondiale, cheper cercare non tanto fortuna, ma un po' di pace,un viaggio terribile, devastante, in un camion colmo di fuggitivi che, dopo essere transitato dal Pakistan ed essere arrivato, in seguito a un viaggio senza speranza,prosegue verso il Nord, lasciando Nadia e i suoi famigliari- Sembra la fine della storia, è solo l'inizio:con grande perizia e assiduità. Per una ragazza come lei,ma lontana da casa e moralmente "straniera in terra straniera", il pallone è un'ancora di salvezza fondamentale:Una casa che per Nadia diventa sempre più il paese che l'ha saputa accogliere e adottare: innamoratasi del calcio, da allora ha giocato ben, divenendo- Ma stare ferma non le si addice, sotto nessun punto di vista: dopo le esperienze calcistichedove, prima del blocco dovuto al coronavirus, ha aiutato il PSG a raggiungere, in programma contro l'Arsenal. Ma non basta. La NadimUn'impresa, per un'atleta professionista: "Non credo che molte persone possano dire di aver vissuto tutto questo durante la loro intera vita. Non voglio sembrare arrogante, maQuesto è stato costruito dentro di me da mondi diversi", le sue parole al quotidiano inglese Guardian.- Pronta per fare la differenza anche lontano da un campo da calcio, con camice, mascherina e strumenti da chirurgo: qPer salvare una vita e regalarsi ancor più emozioni di quando si realizza un gol al 90' nella propria squadra del cuore,Il calcio le ha cambiato la vita, trasformandola. Il calcio le ha aperto il mondo e tuttavia, come tutti noi,un termine che la fa sorridere visto quanto ha passato: "Prima di questa pandemia,A nessuno importava davvero, ma ora tutti si sentono colpiti. Spero che questo porti alla compassione e all'empatia che si stavano perdendo nel nostro mondo"- Ma le parole più toccanti arrivano alla fine e sono da tenere a mente, soprattutto da parte: "In questo momentoe un tetto sulla testa".da qualunque punto di vista lo si guardi:Non si sa quando torneremo alla normalità, ma nel frattempo: per avere un futuro migliore, per realizzare un domani che ci renda orgogliosi di come abbiamo affrontato l'oggi.@AleDigio89