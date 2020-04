Non lo fa per pubblicità, nemmeno perché deve.Abbiamo imparato a conoscere Marcus Rashford per quello che fa sul campo, con le maglie di Manchester United e Inghilterra, ma oltre il calciatore c'è molto di più. C'è un ragazzo, di 23 anni, con la testa di un uomo, ci sono la sua umanità e la sua disponibilità ad aiutare chi è in difficoltà.Un incubo, che Rashford ha vissuto quando era piccolo, quando la cena era l'unico pasto che la mamma poteva permettersi, quando il pranzo era garantito solo dalla scuola, grazie a Fare Share, organizzazione benefica che combatte gli sprechi di cibo ridistribuendolo a chi non può comprarlo.In Inghilterra le famiglie meno abbienti sono numerose, i bambini raggiunti da Fare Share sono 900 mila. Agire è stato il primo pensiero. Con una raccolta fondi, che. Con l'azione, in prima persona. Ha iniziato a leggere libri di economia, a studiare la logistica del trasporto di cibo, come viene stoccato e quali sono i meccanismi della distribuzione. Tutto questo lo sta facendo con grande semplicità, senza cercare la luce dei riflettori: "Sto solo cercando di aiutare chi è in difficoltà. Quando andavo a scuola ero uno di quei bambini che pranzava nella mensa, non dimentico quel periodo".