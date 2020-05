Intervistato dal Guardian, Gianluca Vialli parla del suo rapporto con il dolore e con le emozioni: ”Ora so che è necessario liberare il dolore. Non ero particolarmente bravo a mostrare le mie emozioni e ho tenuto le cose dentro. Non è un bene. Ora mi rendo conto che ogni volta che voglio piangere, piango. Non c'è vergogna. E se vuoi ridere, ridi. Cerco di non piangere di fronte a persone che potrebbero diventare molto emotive. Provo a piangere da solo. Quando sono in un posto confortevole, non tengo nulla dentro. L'ho appena fatto uscire e dopo mi sento meglio".