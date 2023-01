Il successo del Villarreal contro il Real Madrid di sabato ha proiettato il Sottomarino Giallo al sesto posto in classifica. La squadra di Quique Setien è tornata a dire la sua per la corsa alla qualificazione in Champions: ora ha gli stessi punti dell’Atletico Madrid e uno in meno del Betis, ex squadra proprio di Setien, momentaneamente quarto. La chance per superare in classifica i biancoverdi, impegnati negli ultimi giorni in Arabia Saudita con la Supercoppa di Spagna, arriva con la gara di Vigo, valida per il 17° turno di campionato, contro un Celta in un ottimo stato di forma dopo la pausa. Calcio d’inizio alle 21.