Un altro caso agita il calcio spagnolo, ma questa volta il razzismo non c'entra ed è il campo a diventare protagonista. Mercoledì serahanno pareggiato con un incredibile 3-3 nella terzultima giornata di Liga, con i padroni di casa capaci di rimontare da 0-3 a 3-3.: il gol è stato assegnato dopo un check del VAR, non per un fuorigioco o per un presunto fallo, ma per decidere se il pallone calciato dall'attaccante dei colchoneros avesse varcato o meno la linea di porta difesa da Pacheco. Perché questo?- Ma perché in Spagna non c'è la Goal Line Technology? Lo ha svelato la radio Cadena Ser:. Lo ha spiegato Eduardo Iturralde Gonzales, ex arbitro anche internazionale ritiratosi nel 2012: "La Goal Line Technology, viene data dalla FIFA sotto forma di licenza. Per ottenere questa licenza, il campionato che la vuole adottare deve pagare alla stessa FIFA una".- Ora il gol di Griezmann, non assegnato inizialmente dall'arbitro Melero Lopez poi corretto dall'addetto al VAR Gonzalez, diventa un caso., nella giornata di giovedì,: i catalani, a due giornate dalla fine di campionato, sono penultimi con quattro punti di distanza dal Cadice e avrebbero presentato prove a sostegno del fatto che il pallone non fosse del tutto entrato prima che il proprio portiere lo respingesse. Sulla base di tali prove,