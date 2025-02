La Liga ha denunciato formalmente il Manchester City alla Commissione Europea per concorrenza sleale

Getty Images

Un nuovo scandalo rischia di esplodere per il. Il club inglese questa volta è finito nel mirino dellache lo ha denunciato formalmente alla Commissione Europea per inganno finanziario e concorrenza sleale. A confermarlo è stato oggi il presidente della Ligache, intervenuto al Business of Football Summit del Financial Times, in un discorso allargato sullo stato del calcio in Europa, ha lanciato nuove accuse verso i Citizens.Tebas ha rivelato di adell'Unione Europea operata dal gruppo Etihad che finanzia direttamente il Manchester City e che in questo momento può essere nuovamente approfondito dato il cambio di normative. Proprio queste sponsorizzazioni

"Quello che mi preoccupa è che il Manchester City ha un gruppo di aziende che stanno al di fuori del City Football Group. Ad esempio,Questo permette a loro di avere una struttura cheDi conseguenza, abbiamo segnalato il Manchester City alla Commissione europea"."Abbiamo presentato la denuncia per la prima volta nel luglio 2023 e ora ci sono regolamenti in vigore che consentono all'UE di esaminare aziende come City Football Group. Il nostro caso contro il Manchester City si riferisce a due cose; controllare che il Manchester City non stia usando altre aziende per imbrogliare il sistema e una battaglia più grande per fermare il calcio che finisce nelle mani di entità statali senza un'adeguato controllo".