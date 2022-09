La Liga torna in campo per la quarta giornata. Si parte alle 14 con la sfida dell'Iberostar tra Maiorca e Girona. Alle 16:15 tocca al Real Madrid di Carlo Ancelotti, impegnato al Bernabeu contro il Betis nella sfida tra le uniche due squadre ancora a punteggio pieno in campionato. Alle 18:30 spazio a Real Sociedad-Atletico Madrid, mentre alle 21 chiude il sabato il big match tra Siviglia e Barcellona, al Ramón Sánchez-Pizjuán.