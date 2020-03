La Liga su Fifa 20: tutto nasce da un’idea di Ibai Llanos, una celebrità del mondo degli eSports, che ha deciso di coinvolgere diversi telecronisti spagnoli, oltre a un giocatore per ognuno dei club del massimo campionato spagnolo, per partecipare al torneo da lui creato, trasmesso poi su Twitch. A difendere i colori del Barcellona ci sarà Sergi Roberto, per il Real "scende in campo" Courtois e così via. Una splendida iniziativa, dunque, nata per permettere ai tifosi di restare vicini alle proprie squadre del cuore anche con lo stop dettato dall’emergenza coronavirus.





No han pasado ni 24 horas desde que puse el tuit y ya tenemos a los 20 equipos de primera confirmados.



Este jueves el sorteo, viernes, sábado y domingo el torneo



Vienen a comentar Ruben Martin, Miguel Ángel Roman, Daimiel y Lama



SE VA A LIAR SE VA A LIAR MUCHÍSIMO — Ibai (@IbaiLlanos) March 17, 2020