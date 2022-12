La Liga continua a volare: nella giornata di giovedì è stata annunciata la distribuzione dei ricavi da diritti tv per i club, relativamente alla stagione 2021/22. La cifra, imponente, è cresciuta fino a 1.601 milioni di euro (di questi vengono distribuiti 1.585 milioni alle società). Per quanto riguarda la Liga Santander, massima divisione calcistica spagnola, la cifra si aggira intorno ai 1.427 milioni di euro per il 2021/22.



SERIE A DIETRO - Si tratta di numeri di gran lunga superiori rispetto a quelli fatti registrare dalla Serie A nella stessa stagione. La Serie A ha infatti distribuito fin qui poco più di 939 milioni di euro, un divario che con la Liga risulta evidente soprattutto paragonando le somme incassate dai top club di entrambi i campionati.



DIFFERENZE - Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid hanno incassato più di 450 milioni di euro (160 milioni per Blancos e blaugrana, 130 per i Colchoneros). In Italia, Inter, Juventus e Milan si sono fermata a 240 milioni di euro, con un massimo di 84 milioni di euro per i nerazzurri. Il divario è ampio anche considerando la parte bassa della classifica: in Serie A, nel 2021/22 Venezia, Spezia e Salernitana hanno incassato dai 26 ai 28 milioni di euro, mentre in Spagna il minino (per Rayo Vallecano, Elche e Maiorca) è stato di poco meno di 46 milioni di euro.