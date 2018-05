Venerdì 1 giugno, alla vigilia della Festa della Repubblica Italiana, la Nazionale di Mancini gioca in amichevole con la Francia a Nizza. Nello stadio che ha visto rinascere Balotelli e nella settimana in cui sono arrivate importanti novità su alcuni temi extra-campo a livello di club.



RANKING UEFA - Da una parte il ranking Uefa premia l'Italia, che con 76.249 punti sorpassa la Germania al terzo posto dietro a Spagna e Inghilterra, mentre la Francia resta in quinta posizione a quota 56.415 punti. Tradotto: anche nella stagione 2019/2020 (così come nella prossima) l'Italia avrà 4 squadre qualificate direttamente alla fase a gironi di Champions League, mentre la Francia solo due più una ai preliminari.



DIRITTI TV - La situazione si ribalta per quanto riguarda i diritti tv. BeIn Sports e Mediapro si sono aggiudicati i principali pacchetti del bando per la Ligue 1 nel quadriennio dal 2020 al 2024, quindi trasmetteranno le partite del campionato francese al posto di Canal +. In totale la Lega francese incasserà 1,153 miliardi di euro all'anno (+60% rispetto a oggi): una cifra superiore a quella del bando che aveva vinto MediaPro per la Serie A con 1,05 miliardi di euro all'anno dal 2018 al 2021. Accordo poi rescisso dalla Lega Calcio, ora pronta a trattare con Sky e Perform.