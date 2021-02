Settimane tribolate per Zlatan. Ieri è stato ascoltato in videoconferenza dalla Procura della FedercalcioIl Milan vuole smontare l’ipotesi di intento discriminatorio nella parole volate in campo. Vicenda, e conseguenti accuse di razzismo, che hanno colpito Ibra.Pochi giorni dopo, a Bologna, una prestazione non buona,(seppur ribadito in rete da Rebic).(nel mezzo la rete in Coppa contro l’Inter). Sono numeri tollerabili, ma lontani da quelli sommati a inizio stagione (a segno in tutte le partite giocate dalla prima col Bologna fino al Napoli, quando si infortunò).La squadra ha dimostrato di poter far comunque bene.. Calhanoglu non è al meglio, Brahim Diaz è ko. E’ arrivato Mandzukic, ma serve il vero Zlatan. C'è il Crotone a San Siro, poi Spezia e, di fila, l'Europa League con lo Stella Rossa e l'Inter in campionato. Quello sereno, pronto a colpire gli avversari alla prima occasione utile. “L’ho visto molto determinato e determinante domenica scorsa - ha detto Pioli presentando la partita di domani - . Questa settimana sicuramente lo ha aiutato a migliorare la condizione”. All’andata contro il Crotone non ha giocato causa Covid.