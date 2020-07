Nella giornata di ieri un noto intermediario russo ha avuto un confronto con la dirigenza del Milan nella sede del club in via Aldo Rossi. Il mandato era della Lokomotiv Mosca e il principale tema di discussione girava intorno a Diego Laxalt, obiettivo concreto di mercato del club moscovita.



PRIMA OFFERTA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la Lokomotiv Mosca ha presentato una prima proposta da 7 milioni di euro contro i 10 richiesti dal Milan. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore, c'è la volontà di chiudere l'affare. Non sarà inserito, al momento, nella trattativa Aleksey Miranchuk: il centrocampista piace ma non è considerato una priorità al momento (anche per i costi ritenuti eccessivi).