. L'ultima notte magica di Champions, che ha riconsegnato al Diavolo gli ottavi di finale dopo nove anni di assenza, è stata ancora una volta la notte del vecchio gruppo. Da, da: gli eroi del 19° titolo sono gli stessi a trascinare i rossoneri nelle gare più complicate, mentre l'apporto dei nuovi fatica a notarsi. E proprio l'exploit di Giroud ha evidenziato i due volti dell'attacco milanista:- Un avvio di stagione complicato per il belga, rallentato da problemi fisici portati dietro da Liverpool, ma anche dopo aver smaltito quei guai il rendimento è stato a due facce.. Eccessi all'opposto che in questo momento non servono al Diavolo, che ha puntato su Origi per avere un'alternativa affidabile a Giroud in attesa anche del pieno recupero di Ibrahimovic., quella che il classe '95 non è riuscito ad avere negli ultimi anni in Inghilterra e che sta gradualmente cercando di recuperare in Italia. Un processo che passa anche dalle scelte di Pioli che, al netto della panchina riservata all'attaccante contro il Salisburgo, sta cercando di gestire il suo minutaggio per favorire il percorso., considerando il turno infrasettimanale della prossima settimana che chiama a una gestione oculata delle forze. Serve un passo avanti, uno step in più: basta alti e bassi, il Milan ora chiede a Origi di diventare una risorsa affidabile con continuità.