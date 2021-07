non ci sta. Tramite un lungo post su Instagram, l'attaccante del Manchester United si è sfogato dopo i tanti insulti ricevuti in seguito al rigore sbagliato nella finale di Euro2020 contro l'Italia. "Non so neanche da dove iniziare e come esprimere a parole come mi senta in questo esatto momento. Ho avuto una stagione difficile, penso sia stato evidente a tutti e probabilmente sono arrivato alla finale con poca fiducia. Mi sono sempre difeso sui rigori, ma qualcosa non andava per il modo giusto.Un rigore era tutto il contributo che dovevo dare alla squadra. Posso segnare i rigori nel sonno, dunque perché non quello? Nella mia testa ho continuato a giocare fin dal momento in cui ho colpito il pallone, non esistono parole per descrivere come mi sento. Finale. 55 anni. Un rigore. La storia. Tutto ciò che posso dire è che mi dispiace. Vorrei che fosse andata diversamente.Mentre continuo a scusarmi, voglio parlare per i miei compagni. Quest'estate è stata una delle migliori che abbia mai trascorso e voi avete avuto un ruolo in tutto ciò. Abbiamo costruito un gruppo di fratellanza incrollabile. La tua vittoria è la mia vittoria, i tuoi fallimenti sono i miei. Sono cresciuto in uno sport dove mi aspettavo di leggere cose su di me. Che sia per il colore della pelle, per dove sono cresciuto o, più recentemente, per come trascorro il mio tempo libero.Non mi sono mai sentito più orgoglioso di quando ho vissuto la maglia dei Tre Leoni sul petto e vedere la mia famiglia applaudire in una folla di migliaia di persone. Ho sognato giorni come questi. I messaggi che ho ricevuto oggi sono stati positivi e la risposta di Withington mi ha commosso.Grazie per tutti i messaggi gentili, tornerò più forte. Torneremo più forti".