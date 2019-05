La lunga notte dei tifosi della Lazio. Dopo la vittoria, la tensione, le polemiche la Coppa Italia torna nella Capitale. E si scatena la festa: a Ponte Milvio, a Piazza del Popolo, perfino nel centro sportivo di Formello, con le gradinate gremite, piene di tifosi. Una festa a lungo attesa, dopo una stagione complessa in casa biancoceleste.



FESTA LAZIO - I tifosi si sono riversati per le strade, scegliendo i luoghi simbolo per riunirsi: Piazza del Popolo, in direttrice stadio, il consueto luogo d'incontro pre-partita, Ponte Milvio, e ovviamente il centro sportivo, in attesa della squadra, che ha cenato in un ristorante nelle vicinanze. Una lunga notte di festa, con la Coppa Italia tra le mani.