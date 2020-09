Riecco il Ninja. A un anno di distanza, Radja Nainggolan si è ripresentato alla Pinetina, mettendosi al servizio di Antonio Conte. Lo stesso Conte che, tredici mesi fa, lo aveva escluso senza troppi giri di parole dall'Inter 2019/2020. Ora la situazione è cambiata, complice un mercato particolare: l'Inter ha preso la sua decisione, dirà addio al belga solo in caso di cessione a titolo definitivo. Niente prestiti, dunque, nemmeno per un secondo ritorno a Cagliari dopo l'annata appena trascorsa.



OBIETTIVO INTER - Come riporta La Gazzetta dello Sport, in viale della Liberazione non sono ancora arrivate offerte per un acquisto a titolo definitivo. Il giocatore, allora, corre e suda ad Appiano Gentile: ha capito che Milano potrebbe non essere una fase di passaggio, motivo per cui sta provando in tutti i modi a convincere Antonio Conte. Il Ninja viene segnalato con umore ottimo e decisamente in forma, ma ancora non basta: la condizione, infatti, è ancora lontana da quella dei compagni, impegnati in Europa League fino a poche settimane fa. All'orizzonte, ora, ci sono due settimane di tempo per convincere definitivamente il tecnico: Nainggolan inizia a studiare per la sua seconda avventura interista...