Il tonfo non è di quelli così rumorosi tali da far pensare ad un crollo imminente o ad un brusco rallentamento che possa inficiare il magnifico percorso delda agosto a novembre. Una marcia inarrestabile che a Milano, contro l', ha conosciuto il suo primo stop e fatto risuonare il primo campanello d'allarme.I prossimi appuntamenti con la Samp e proprio i bianconeri daranno effettivamente il polso del momento di forma della capolista, con le antagoniste pronte ad approfittare di ulteriori passi falsi.In tanti lo dicevano, in molti lo pensavano e probabilmente lo pensano tuttora:e con tutte i dubbi del caso legati a come ciascuna squadra avrebbe saputo riattaccare la spina. Il ko del Napoli a San Siro dice tanto e non dice niente, ma il tanto evocato "vento del Nord" inizia a spirare con più forza e convinzione eDue soli big match (senza contare l'altro derby cittadino di Supercoppa del 18 gennaio) in mezzo ad una sequela di partite alla portata dei nerazzurri. Più complicato, sulla carta, il cammino del Napoli, atteso nell'ordine da Samp, Juve, Salernitana, Roma, Spezia, Cremonese, Sassuolo, Empoli, Lazio, Atalanta e Torino.E le altre? Escludendo la Supercoppa e gli appuntamenti europei,, prima dell'unica vera sosta primaverile che lancerà tutte le pretendenti allo scudetto verso una volata che si concluderà il 4 giugno.. E se la ritrovata vena difensiva sarà una costante pure nella seconda parte di stagione per Allegri, insieme alla speranza di ritrovare tutti i suoi pezzi da novanta - Di Maria, Bonucci, Cuadrado, Pogba e Vlahovic - ecco che anche il calendario può divenire un prezioso alleato. Udinese, Napoli, Atalanta, Monza, Salernitana, Fiorentina, Spezia, Torino, Roma, Sampdoria ed Inter: si giocano tutte que le chance di completare una rimonta che avrebbe per certi versi del clamoroso.Forse è presto per parlare di lotta scudetto completamente riaperta, ma a Napoli è bene che nulla venga lasciato al caso: all'orizzonte la macchina del Nord inizia ad affacciarsi.