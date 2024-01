La madre-agente non fa sconti a Mbappé: 'Sotto il 30% non lavoro per lui!'

Redazione CM

Madre sì, ma prima di tutto agente. Fayza Lamari cura gli interessi del figlio Kylian Mbappé, tra i giocatori più forti e discussi al mondo anche per il contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain al termine della stagione e l'interesse del Real Madrid, e non fa sconti nemmeno al sangue del suo sangue. Il prossimo numero del programma d'inchiesta 'Envoyé Spécial' (in onda giovedì 18 gennaio su France 2) sarà dedicato alla stella del PSG e della nazionale francese e si concentrerà sulla sua vita privata e sulla sua associazione 'Inspired by Kylian Mbappé' (IBKM) ma c'è spazio anche per parlare della gestione del ragazzo.



'30% O NIENTE!' - Le Parisien riporta alcune anticipazioni e in una di queste Fayza Lamari fa capire quanto è dura nelle trattative, a partire da quelle con suo figlio: "Gli ho detto: 'sotto il 30% non lo faccio! Mi ritiro e faccio come tutti: vado in vacanza alle Maldive, ma non lavoro per te!'". Secondo lei, il 30/% degli utili generati dalle aziende del campione del mondo 2018 vengono donati a IBKM. "All'inizio avevo detto che facevamo 50/50, ma abbiamo discusso e siamo scesi a 30", conclude sorridendo.



'10 MILIARDI' - Altro tema delicato lo stipendio di Mbappé, che attualmente al PSG ha un ingaggio lordo da 72 milioni di euro a stagione in virtù del rinnovo firmato nel 2022. Una cifra elevata e contestata da tanti ma Fayza Lamari, in un altro estratto da Le Parisien, parla così del contratto: "Non c'è nessuna colpa, nessuna vergogna. Se avessimo potuto prendere 10 miliardi, li avremmo presi perché è il sistema che lo vuole".