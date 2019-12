. Come rivelato dal sito d'inchiesta Mediapart ( QUI ), dopo tre anni di attività investigativa preliminare. Toccherà adesso a un giudice istruttore assumere la guida dell'inchiesta e stabilire se essa dovrà risolversi in un rinvio a giudizio.Al centro della vicenda è ancora quell'indigeribile. Accade martedì 23 novembre 2010, e in quella data le stanze nobili del palazzo presidenziale francese, col calcio a fare da cardine. Secondo le rivelazioni giunte nel corso del tempo, a degustare le delizie culinarie offerte dal presidentesi ritrovano:, all'epoca presidente Uefa e vicepresidente Fifa;, allora principe ereditario dell'emirato del Qatar e nel frattempo (dal 2013) diventato emiro; e due consiglieri del presidente (piazzato a capotavola), ossia il potentissimo segretario generale dell'Eliseo,, e la consulente per le questioni sportive,Di quel pranzo, svelato per la prima volta dagli scoop delle testate France Football e So Foot, continua a lasciare sbalorditi soprattuttoPerché il. Che sarebbe avvenuta il 2 dicembre 2010 a Zurigo, e avrebbe visto la Fifa conferire due fasi finali in un colpo solo per non scontentare due pretendenti di gran peso: la Russia, cui viene assegnata l'edizione 2018, e il Qatar, cui tocca quella del 2022.Un ricchissimo piatto che avrebbe compreso: il voto favorevole di Michel Platini alla candidatura qatariota; l'acquisizione del(squadra del cuore di Sarkozy, in quel momento sotto il controllo del fondo statunitense Colony Capital) da parte di un fondo sovrano del Qatar;Tutte quante tessere che nei mesi successivi compongonoCon persino altri due pezzi di portata secondaria: l'assunzione a fine 2011 di, azienda produttrice di equipaggiamento sportivo di proprietà di Qatar Sport Investments, il fondo sovrano che controlla sia il Paris Saint Germain che BeIN Sport (l'emittente sportiva nata per entrare nel mercato francese);) detenuta da Sophie Dion e finanziata dal Qatar.Adesso sarà un giudice istruttore a dover decidere se i sospetti animati intorno a quel pranzo siano fondati, e se tutte le conseguenze di carattere economico-finanziario siano scaturite in modo normale o se piuttosto siano state frutto di corruzione. QUI ). Dopo essere stato rilasciato, l'ex presidente Uefa affermò di avere dato tutti i chiarimenti necessari. Probabilmente peccava d'ottimismo. Ma questo lo sapremo nei mesi a venire.