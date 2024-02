La maledizione di Kane: 28 gol in 28 partite, ma il Bayern Monaco rischia un anno da 'zeru tituli'

Una vita al Tottenham, valanghe di gol in Premier League (213) e nelle altre competizioni, ma un palmarès desolatamente vuoto anche con l'Inghilterra: la voglia di sollevare finalmente un trofeo ha spintoad accettare la corte del, che. Una scelta che è costata al 30enne di Londra non poche critiche da parte dei tifosi inglesi, ma che sembrava sensata alla luce delle tante possibilità date dai bavaresi a livello nazionale e internazionale.Prima partita, primo trofeo in palio, prima sconfitta:con un Dani Olmo travolgente: il segnale che non sarebbe stata una stagione così semplice per gli uomini di Tuchel. Il bomber, comunque, impatta alla grande.che farebbe le fortune di qualsiasi squadra... tranne la sua. Infatti, nonostante una simile bocca da fuoco,, formazione di Dritte Liga, l'equivalente della nostra Serie C. Altro trofeo sfumato, ne rimangono due.Il ruolino di marcia in Bundesliga è convincente, ma c'è chi sta facendo ancora meglio: ironia della sorte, l'ex Bayern Xabi Alonso sta guidando ilin un, unica squadra nelle top 5 leghe europee senza sconfitte in stagione, con un gioco travolgente e la vittoria per 3-0 nello scontro diretto sabato alla Bayarena. I tifosi tedeschi si divertono a prendere in giro le Aspirine chiamandole "Neverkusen" perché non hanno mai vinto il campionato, ma questa storia potrebbe essere presto riscritta.. Così,- Il futuro del tecnico Thomas, ma gli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio sono uno scoglio non impossibile da superare per presentarsi tra le otto squadre migliori d'Europa. Il simbolo del Bayern, Thomas, si è detto estremamente preoccupato dell'assenza di reazione dopo i tre schiaffi presi a Leverkusen,. In caso di passaggio, poi, ci sarà da superare in qualche modo la concorrenza di Manchester City e Real Madrid, nettamente più accreditate per la vittoria finale. Ma diventa fondamentale, a questo punto, concentrare il massimo delle energie anche sulla Lazio, per evitare altre brutte sorprese.- Paul Parker, ex giocatore di squadre come Manchester United e Chelsea, ha fatto riferimento alla situazione di Kane in una recente intervista: “Per lui conta solo questo e poi vorrà tornare in Premier League e stabilire un altro record, quello di capocannoniere nella storia del campionato inglese.”. Alan Shearer, 260 reti nel massimo campionato inglese, è a una distanza relativamente sicura di 47 reti, che pero Kane potrebbe raggiungere nell'arco di 2-3 stagioni in caso di ritorno in Inghilterra. “", continua Parker. "La gente parlava del fatto che se ne andasse perché voleva vincere trofei e non sta vincendo nulla. Ho già detto che il Tottenham starebbe meglio senza di lui". La Lazio si troverà di fronte un attaccante formidabile, ma nel contesto di una squadra che sembra subire la sua "influenza negativa".