La maledizione di Kane può finalmente spezzarsi: primo titolo a un passo, ma... Non sarà in campo, il motivo

Getty Images

. L’attaccante inglese del Bayern Monaco – che a palmares si ritrova solamente un torneo internazionale di Algarve con l’Inghilterra Under 17 – dopo svariati e numerosi premi in singolar tenzone (una scarpa d’oro, 9 titoli di capocannoniere tra Premier League, Champions, Bundesliga e Nazionale e le quattro nomine di giocatore della stagione), può trionfare e sollevare al cielo una coppa.Il primo titolo non individuale di tutta la sua carriera, la prima soddisfazione dopo un percorso contrassegnato da numerose sconfitte in campo nazionale e internazionale: nella sua carriera infatti, Kane ha avuto la possibilità di aver successo e vincere un trofeo, ma in ogni occasione è uscito sconfitto (dalla scorsa Bundesliga, alla Premier League con il Tottenham, arrivando sino alle due finali degli Europei perse consecutivamente).

. Nel match in cui il Bayern può alzare il suo 34° Meisterschalen, Kane non potrà essere a disposizione. Un evento che lo ha infastidito e non poco, come commentato dal suo compagno di squadra Aleksandar Pavlovic: "". Una maledizione pronta a spezzarsi, una gioia che potrà esplodere, però, solo dalla tribuna o – eventualmente – dagli spogliatoi.