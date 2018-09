In carriera, Marko Pjaca ha segnato 42 gol, ma è ancora a caccia della prima rete in Serie A. L’Italia è stata, fin qui, una maledizione, da sfatare il prima possibile. Con la condizione in crescita, spetterà a lui “spaccare” le partite, togliere punti di riferimento agli avversari affinare l’intesa con i terzini. Contro la Spal punta ad alzare l’asticella. Lo scrive Il Corriere dello Sport.