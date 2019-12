Intervistata da El Club de Moro Catherine Fulop, mamma della fidanzata di Dybala, Oriana Sabatini, è tornata a parlare della vita privata della figlia facendo un paragone con un'altra importantissima wags di un calciatore argentino, Wanda Nara nonché moglie di Mauro Icardi.



La mamma di Oriana ha puntualizzato che rispetto a Wanda Nara, Oriana ha un profilo più basso e non specula sulla sua vita privata: "​Ori ha un profilo diverso. Niente a che vedere con Wanda, lei ha un profilo basso. A Ori non piace mostrare la sua intimità, non guadagna o non specula sulla sua vita personale. È diversa da Wanda, che è comunque rispettabile. La vedo felice, sta vivendo una storia d’amore… È una scelta che deve fare ogni giorno. La sua vita è davvero noiosa e sacrificata”.