Marianna Puolo, la madre del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ricorda così Gianluca Vialli, scomparso ieri all'età di 58 anni: "Tutti sanno del forte legame che ha sempre unito mio figlio a Gianluca, il dolore che abbiamo dentro è immenso e non oso immaginare quello che stanno provando i suoi familiari. Gianluca lo conosciamo fin dai tempi della Sampdoria. L'abbiamo visto praticamente crescere, in questo momento è anche difficile trovare le parole. Siamo tutti addolorati, è davvero un momento difficile. Mio figlio in poco tempo ha perso Gianluca, Sinisa (Mihajlovic, ndr) e un caro amico d'infanzia".