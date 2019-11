Casi di mamme iperprotettive che difendono i figli a spada tratta ne è pieno il mondo e, evidentemente, anche nel calcio gli esempi non mancano. L'ultimo in ordine cronologico è quello di ​Dolores Aveiro, madre di uno dei calciatori più influenti: Cristiano Ronaldo. La signora Aveiro ha infatti inveito con parole dure verso il mondo del calcio in senso lato: "C'è una mafia, è la parola giusta per definirlo. C'è una mafia calcistica. Basti vedere tutto quello che è successo a mio figlio per rendersene conto: senza questa mafia Cristiano avrebbe vinto più palloni d'Oro" ha tuonato la mamma di CR7 ai microfoni di SIC Noticias.



"SE FOSSE SPAGNOLO O INGLESE..." - Una vera e propria discriminazione quella che segnala Dolores Aveiro nei confronti di suoi figlio: "Se fosse spagnolo o inglese non farebbero quello che gli hanno fatto negli anni, ma siccome è portoghese e di Madeira allora succede di tutto nei suoi confronti". Infine un affondo deciso sul tema pallone d'oro: "Non so se lo riceverà, però ci spero. Analizzando tutto quello che ha fatto nell'arco della stagione se lo merita".