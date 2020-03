Passa la paura in casa, la mamma di CR7 sta meglio. Dopo il ricovero d'urgenza e l'intervento in Portogallo per un ictus, ci ha pensato la stessaa rassicurare tutti con un post su Instagram: "Miei cari da ogni parte, questo non è il tipico messaggio normale di Dolores, ma sto scrivendo qui, solo per dirvi che mi sto riprendendo bene (già mi lamento molto di stare sdraiata a letto per molte ore). Ma so che è per il mio bene, tra pochi giorni riprenderò la mia normale routine se Dio vuole, tutto è stato solo uno spavento, sono cosciente, consapevole di ciò che mi è successo e con piena certezza che sono stato fortunata, ringrazio il team medico e tutti i professionisti che sono stati con me dalla prima ora, ringrazio per i messaggi di supporto costanti, grazie per la catena di preghiere ed energie positive da tutte le parti, grazie miei cari figli, miei nipoti, fratelli e amici. Dolores tornerà presto, a questo punto miei cari vorrei ringraziarvi per la comprensione e la privacy in generale, (con la salute non si gioca). Pensavo davvero che meritaste una mia parola (anche se non sono stata io a scrivere il testo, ho dettato tutto quello che volevo dire). Grazie a tutti". Cristiano Ronaldo, dopo essere stato in Portogallo per stare accanto alla madre, è tornato ad allenarsi regolarmente con la