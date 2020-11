Un mese dopo, la storia si ripete. Christianancora una volta dal ritiro della nazionale danese alza la voce per lo scarso impiego all'Inter.a un anno di distanza dall'approdo a Milano con la presentazione alla Scala. "​Futuro? Per adesso mi concentro sul calcio giocato.. Per quanto ne so, comunque, sarò all'Inter anche dopo l'inverno. Poi devo decidere con il club", ha detto ieri Eriksen a ​TV2 in merito al suo futuro. Non è felice all'Inter, vorrebbe giocare con più continuità e lo ha ribadito ancora una volta, come aveva fatto nella precedente sosta per le nazionali.- L'anno scorsoper l'inizio di avventura in nerazzurro.: il danese ex Tottenham nella scorsa stagione aveva accettato qualsiasi decisione presa da Antonio Conte con grande serenità. Almeno all'apparenza., anche per agevolare l'inserimento di Eriksen, ma i risultati non sono cambiati. Sono rimasti pressoché invariati, nonostante il danese a inizio stagione sia stato schierato per tre volte dall'inizio in campionato. 0 gol, 0 assist e. E non solo nel sistema tattico dell'allenatore.- ​. ​"C’è una situazione in cui la maggior parte dei tifosi mi vorrebbe veder giocare. E, ovviamente, è anche quello che vorrei io. L’allenatore ha un’idea diversa, che tu come giocatore rispetti la scelta", ha detto Eriksen sempre nell'intervista di ieri. Non è felice all'Inter e vorrebbe giocare con maggiore continuità, ma. ​L'Inter tra agosto e settembreche ci hanno provato con la formula del prestito. Il presidente Zhang ha detto chiaramente al duo Ausilio-Marotta di voler cedere solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto., dovessero arrivare tutte le parti in questione sono pronte a valutarle. Con il PSG - che dall'Inter ha già pescato Icardi - alla finestra.