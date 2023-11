— Hakan Çalhanoğlu (@hakanc10) November 22, 2023

Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu non ha preso parte alle ultime gare della Turchia allenata da Vincenzo Montella a causa della nascita della terza figlia Asil; i suoi compagni hanno battuto la Germania in amichevole e pareggiato col Galles per 1-1 nell'ultimo impegno di qualificazione a Euro 2024, centrata in anticipo. Ma c'è chi, come il giornalista di Fanatik Gokmen Ozcan, vorrebbe che questa sua assenza fosse prolungata: 'La miglior nazionale è quella senza Calhanoglu', ha scritto su X. La risposta del calciatore nerazzurro è arrivata dopo qualche giorno: semplicemente alcune emoji che evocano un sarcastico applauso.