Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno bloccato una donna che aveva tentato di derubare una persona. È accaduto a Milano: il campione di nuoto e la soubrette si trovavano in un locale in corso Sempione, vicino all'Arco della pace, quando hanno sentito le urla di una passante alla quale una donna stava cercando di rubare la borsa. La presunta ladra, una cubana di 62 anni, ha cercato di scappare ma è stata prontamente bloccata dalla coppia che ha chiamato la polizia, giunta in pochi minuti sul posto. La vittima del tentato furto è una turista francese di 51 anni che ha ringraziato. La persona fermaa, come si legge sul Corriere dello Sport, è stata invece indagata in stato di libertà per tentato furto.



