L’attore italo-americano è solito ripromettersi di andare via dagli USA e rifugiarsi in Italia,, per trascorrere gli ultimi anni della sua vita stanco delle politiche di Trump.mettendo in dubbio la sua cittadinanza americana, passando poi per le elezioni del 2016 quando Trump prevalse su Hillary Clinton. "Hillary Clinton avrà pure commesso molti errori, ma nel conteggio del voto popolare ha ottenuto tre milioni di voti in più", dice De Niro.: "Se dovesse venire per caso in uno dei miei ristoranti me ne andrei all’istante".In un’intervista su La Repubblicae che quindi si sarebbero potuti evitare molti morti. "Un’enorme vergogna per gli Stati Uniti che ha fatto rivalutare persino George W. Bush, un sociopatico con empatia zero che dovrebbe essere arrestato". Dal canto suo Trump l’ha bollato via Twitter come ‘un individuo con un quoziente intellettivo molto basso ’.Parole dure quelle di De Niro che certamente avranno una ripercussione sull’opinione pubblica. "ha detto il 76enne stella di Hollywood. Ricordiamo che anche se De Niro ha origini italiane, è italiano per un quarto. Suo padre era di discendenze metà italiane e metà irlandesi. Sua madre invece aveva origini olandesi, inglesi, irlandesi, francesi e tedesche.La star racconta sulle pagine di Vanity Fair la sua prima volta in Italia in autostop a 18 anni, innamorato del nostro cinema e dei. "Sono orgoglioso delle mie origini, l’Italia è il paese più bello del mondo, è quello che storicamente ha dato più di ogni altro in termini culturali e artistici". Aggiunge: "L’italiano è una lingua che mi piace molto e che vorrei conoscere meglio, quello che so l’ho imparato girando in Italia Manuale d’amore 3 di Veronesi. Oggi mi sembra che viva un momento molto caotico ma forse proprio dal suo caos nasce la sua bellezza".