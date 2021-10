Continua il botta e risposta a distanza tra Fifa e Uefa per prendere una decisione definitiva sull'ipotesi del Mondiale ogni due anni. Wenger era stato 'mandato in missione' per spiegare ai commissari tecnici il nuovo formato e come sarebbe cambiato il calendario, ma da parte di molte federazioni è arrivata la non adesione alla riunione.



PERDITE - L'Uefa ha commissionato uno studio all'agenzia inglese Oliver e Ohlbaum, secondo la quale, come riporta il Corriere dello Sport, in caso di Mondiale ogni due anni le federazioni perderebbero tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro in quattro anni tra biglietteria, diritti tv, sponsor e la scomparsa della Nations League. Inoltre, c'è un rischio di aumento dello stress per i giocatori.



RIUNIONI - Il 20 dicembre è in programma un'assemblea generale organizzata dalla Fifa nella quale verrà presa una decisione sul calendario, per oggi invece è previsto il Consiglio della Fifa nel quale verrà affrontato anche l'argomento del Mondiale ogni due anni.