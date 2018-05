I tifosi dell'Inter, del Napoli e della Juventus ricorderanno le giocate difensive e i titoli vinti da Salvatore Fresi con le rispettive maglie. Il difensore ora ha appeso gli scarpini al chiodo, ma la sua avventura nel mondo del pallone non è finita e continua, vivissima, grazie alla passione della moglie di Francesca Perillo.



I due hanno avviato una scuola calcio a Salerno di cui la bellissima moglie con un passato a Miss Italia e avvocato di professione è amministratore delegato. Ma è la passione per l'Inter la vera ossessione di Francesca che, come ama dire e raccontare, "la fa tornare bambina". Ora, con un'ultimo post sul suo profilo instagram, è arrivata l'incitazione per la qualificazione in Champions. Che ne dite? Eccola nella prossima gallery.