La moglie di Mahrez: 'Ho avuto un crollo in Arabia. Qui non si può neanche bere, nessuno verrà a trovarmi'

La moglie di Riyad Mahrez, Taylor Ward, si è aperta in un'intervista nel corso di Married to the Game, programma di Amazon Prime raccontando la difficoltà che sta avendo nel suo ambientamento alla nuova vita di suo marito in Arabia Saudita.



SCIOCCATA DALLA SCELTA - "È molto difficile, la vita qui è molto diversa. Ci sono momenti in cui non mi piace ma non ho altra scelta. Sono rimasta scioccata quando Mahrez mi ha detto che avrebbe lasciato il Manchester City e che ci saremmo trasferiti a Jeddah. Mi ha detto che faceva parte del gioco".



LA PISCINA SOLO PER UOMINI - Nel corso della confessione l'influencer ha raccontato di aver chiamato la reception di un hotel per sapere cosa potevano indossare lei e la figlia di 18 mesi in piscina, ma non si aspettava la risposta che ha ricevuto. "So che c'è un certo conservatorismo e ho chiamato per sapere che vestiti potevamo indossare, se dovevo coprirmi per entrare in acqua. Invece mi hanno detto 'Scusate ma la piscina è riservata solo agli uomini'".



CROLLO MENTALE - "Confesso di aver avuto un crollo, questa cosa mi ha colpito molto. Non ci siamo trasferiti in Spagna o in un Paese simile, è proprio un modo diverso di vivere".



QUI NON SI PUO' BERE - "Me ne sono resa conto veramente solo quando Riyad mi ha spiegato che qui non si può bere. Un amico mi ha detto 'Ma puoi bere a casa', invece non si può fare, non puoi nemmeno comprare l'alcol in aeroporto. Nessuno verrà a trovarmi".