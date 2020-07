Una foto destinata a far discutere. A poche ore dal trionfale 4-2 contro la Juve,ha commentato sui social il successo del Milan. La, attuale attuale direttore tecnico rossonero dal futuro incerto, ha postato su Instagram uno scatto che ritrae il marito in compagnia di, attuale direttore sportivo, e di, ex Chief Football Officer, licenziato a inizio marzo a causa della questione Rangnick e della polemica con. Nelle scorse ore, infatti, all'ex capitano è stato offerto un ruolo di rappresentanza, ma il destino sembra portarlo lontano dal club che lo ha cresciuto e reso grande. Ieri, nel pre-partita, Maldini ha commentato così le voci sul futuro: "Se ci sarà spazio per me? ​Questo non lo so. Se voglio rimanere? E' una domanda un po' difficile da fare a me, perché la volontà per uno che ha avuto il papà al Milan per tanti anni, che ha vinto tanto quanto lui e che ha un figlio che gioca qua... il mio legame col Milan non è in discussione".