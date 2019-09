Due mesi dopo l'inizio della chemioterapia,, moglie di, torna a parlare su Instagram con un post: "Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più buio della mia vita. Un periodo che spero diventi al più presto soltanto un brutto ricordo". Sotto la foto della moglie del centrocampista del Cagliari, ex Inter, immediatamente sommersa di like e commenti, spunta anche il messaggio di vicinanza (un cuore) di, attuale centrocampista della Juventus, ex compagno di Nainggolan ai tempi della Roma e amico della coppia.