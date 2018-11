Natalie Weber, moglie di Mauro Zarate, ha raccontato in Argentina gli episodi che hanno fatto seguito al SuperClasico di Copa Libertadores e in particolare l’aggressione subita dal Pullman del Boca da parte dei tifosi del River e che ha portato diversi giocatori a non poter essere in condizione di scendere in campo e fra questi anche il marito.



HA VOMITATO A LUNGO - "Mauro è tornato il giorno dopo e fino a poco fa ha continuato a vomitare. Quasi tutti i giocatori sono stati male, hanno rotto un finestrino (del bus) e hanno gettato del gas all’interno. Fino a quando non hanno raggiunto il campo non hanno potuto respirare bene. Alle sette meno un quarto mi ha inviato un messaggio, anche su WhatsApp, dicendo “Amore, sto bene. Stai tranquilla.” E’ stato un momento brutto. Avevano paura".