C'è anche Sinisa Mihajlovic tra i protagonisti nel mondo del calcio che hanno trascorso in Costa Smeralda le proprie vacanze prima della ripresa del campionato e che sono risultati positivi al Covid-19 nei giorni scorsi. Asintomatico e in quarantena, impossibilitato dunque a prendere parte al ritiro del suo Bologna, il tecnico serbo è finito nel mirino della critica e così ci ha pensato la moglie, Arianna Rapaccioni, a replicare attraverso un post su Instagram.



"Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori" ha scritto la signora Mihajlovic, con tanto di cuoricini. La figlia Virginia, invece, ha pubblicato sui social la foto del referto del test cui si è sottoposta con esito negativo. Responso analogo hanno dato gli esami svolti ieri dai componenti della rosa del Bologna e dello staff in vista della ripresa dell'attività.