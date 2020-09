Una ricerca condotta dal Consiglio nazionale delle ricerche di Cosenza, in cooperazione con le università spagnole di Zaragoza e Madrid, sembrerebbe aver isolato una particolare molecola che potrebbe rivelarsi estremamente utile nella lotta al coronavirus.



Si tratta della quercetina, elemento contenuto in alimenti comuni come radicchio, capperi e cipolla rossa. La ricerca di cui sopra dimostra come questa molecola riesca a inibire la proteina 3CLpro, dalla quale scaturisce la forza patogena del virus.



I risultati dello studio potrebbero aprire le porte allo sviluppo di nuovi farmaci antivirali, atti specificatamente a contrastare gli effetti da COVID-19, utilizzando la quercetina come punto di partenza.



“Test in vitro hanno dimostrato che la quercetina è la più attiva tra 150 molecole candidate. È la pistola fumante che cercavamo” ha dichiarato Bruno Rizzuti, lo studioso italiano che ha condotto la ricerca per il Cnr. “Al momento questa molecola, non ancora ottimizzata, è già alla pari dei migliori antivirali a disposizione contro il coronavirus, nessuno dei quali è tuttavia approvato come farmaco” ha aggiunto il professore.



Bisogna comunque precisare che le cure sviluppabili usando questa molecola come base non permetterebbero di debellare il virus, bensì andrebbero a migliorare la situazione di pazienti già positivi al tampone, come afferma Adrian Velazquez-Campoy dell’università di Zaragoza: “La quercetina riduce l’attività enzimatica di 3CLpro grazie al suo effetto destabilizzante sulla proteina. Ovviamente contiamo si trovi un vaccino, ma i farmaci saranno comunque necessari per le persone già infette o per chi non può essere sottoposto a vaccinazione.”