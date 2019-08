Boris Johnson è pronto ad una mossa che potrebbe stravolgere i mercati, con conseguenze che coinvolgerebbero anche la Brexit. Come riporta Investing.com il primo ministro inglese chiederà oggi alla regina di sospendere il Parlamento il 14 ottobre, per contrastare il piano dell’opposizione. Se lo scioglimento sarà approvato, Johnson avrà mano libera per presentare i piani del governo. Trump da tempo incoraggia il Regno Unito a lasciare l’Unione Europea, promettendo un accordo commerciale vantaggioso con gli USA. Secondo Aberdeen Standard Investments, se si produrrà una Brexit dura i disordini sociali sarebbero certamente forti, ed i titoli con esposizione locale sarebbero i più colpiti dalle vendite, mentre le società con un orientamento internazionale e difensivo si comporterebbero probabilmente meglio.



Senza accordo un indebolimento della sterlina aumenterebbe la pressione sui costi dei dettaglianti e delle aziende che acquistano merci a livello internazionale. Allo stesso modo, i problemi di approvvigionamento potrebbero colpire le aziende farmaceutiche. Inoltre molti agricoltori hanno espresso preoccupazione circa la possibilità che l’Organizzazione mondiale del commercio stabilisca nuove tariffe. Anche le compagnie aeree soffrono: le aziende britanniche del settore cedono l’1,6%, pesante la frenata di Easy Jet, così come netto è il calo di Ryanair e Lufthansa.