Dalle parti di Monaco di Baviera non vogliono farsi esplodere una mini-crisi in casa. Thomas Muller è stufo di fare panchina, ha fatto ampiamente capire che di questo passo potrebbe decidere di lasciare il Bayern Monaco dopo quasi 20 anni con i bavaresi. Ora la società ha messo la patata bollente nelle mani Niko Kovac il quale ha capito che c'è un'unica soluzione per placare la rabbia del tedesco: farlo giocare. Come rivela la Bild, dopo cinque panchine di fila Muller potrebbe finalmente trovare spazio sabato contro l'Augsburg. Basterà questo per calmare l'ira funesta di Thomas e dissuaderlo dal lasciare il Bayern?