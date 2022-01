Mi rendo conto.. Però da lì a temereCerto è che ieri qualche fantasmino del passato s'è visto ad un certo punto, soprattutto dopo la deviazione malandrina del povero Mancini sul gol del 4-2.Possibile? Ma va.Però è di Micki che voglio parlare due secondi in più. Ieri Mourinho ha fatto una mossa alla Mourinho. Ha piazzato Micki sulle piste di Ricci per soffocare una delle fonti di gioco dichiarate dell'Empoli. Cioè ha chiesto a un talento purosangue di fare il guardiano e il mediano. E Micki, da giocatore intelligente qual è, lo ha fatto. E da lì ha costruito la sua partita perfetta, annodando i fili tra centrocampo e attacco come meglio non si potrebbe.Ecco, oltre ai due gol di Abraham - che Mou stimola a far ancora meglio, così come fece Spalletti con Dzeko: «non basta che tu faccia due gol quando hai cinque occasioni, ne devi fare almeno tre o quattro» era l'affondo spallettiano, in sintesi –. E cioè i quattro gol in meno di un quarto d'ora.Altra considerazione è su Sergio Oliveira. Leggo ancora una volta pagelle altissime, dunque non devo essere io soltanto ad aver visto un gran bel giocatorino con la maglia del Porto. Ha segnato ancora e leggo che ha preso in mano la squadra.. Sottolineo e risottolineo: presto per fare un bilancio, ma quel che s'è visto finora non mi pare malaccio. O no? Un saluto a chi mi ha scritto su Twitter e Instagram con grandissima simpatia...