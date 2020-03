"La mossa Kansas City è quando tu guardi a destra e loro arrivano a sinistra." Lo spiegava Mr. Goodkat, interpretato da Bruce Willis, a Nick Fisher nel celebre film 'Slevin, patto criminale' diretto da Paul McGuigan e interpretato anche da Josh Hartnett, Lucy Liu, Morgan Freeman e Ben Kingsley.Che, come Nick Fisher, già sospettava di essere al centro di una mezza verità. Il Milan, nella prossima stagione, avrà un nuovo allenatore, l'ennesimo degli ultimi anni.L'allontanamento di Zvone Boban e l'assenza di Paolo Maldini e Frederic Massara alla partita contro il Genoa di ieri hanno finitoa un gruppo che si è ritrovato senza punti di riferimento. Zlatan Ibrahimovic ha giocato con meno passione rispetto ai suoi standard, Theo Hernandez è tornato, per novanta minuti, il giocatore pasticcione visto nell'esperienza alla Real Sociedad.. Stefano Pioli è un uomo solo al comando, delegittimato di fronte ai suoi giocatori. Andrà avanti con orgoglio e dignità per cercare di chiudere al meglio la stagione, non ha intenzione di rassegnare le dimissioni.